Расчёты ПВО сбили более 20 БПЛА ВСУ в Севастополе

По словам Развожаева, воздушная тревога в городе сохраняется. Жителям рекомендовано не покидать безопасные места, избегать открытых пространств и соблюдать меры предосторожности. К настоящему моменту в районах Северной стороны, Севастопольской бухты, Парка Победы, Балаклавы и мыса Фиолент уничтожено более 20 беспилотных летательных аппаратов.
По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется.
Ранее губернатор Евгений Балицкий сообщил, что над Мелитополем и в Мелитопольском муниципальном округе фиксируется высокая дроновая активность Вооружённых сил Украины. Он также попросил жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, не снимать работу систем противовоздушной обороны.
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