Власти окажут помощь пострадавшим и семьям погибших в ДТП в Екатеринбурге

Ранее глава Минздрава Свердловской области Татьяна Савинова заявила, что трое пешеходов, пострадавших в аварии с автобусом в Екатеринбурге, находятся в состоянии средней степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает. По данным губернатора Дениса Паслера, погибли четыре человека, в том числе ребёнок. Несколько человек пострадали, трёх госпитализировали. Два уголовных дела возбуждены после смертельного ДТП в центре Екатеринбурга.