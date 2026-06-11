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Власти окажут помощь пострадавшим и семьям погибших в ДТП в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что пострадавшим и родственникам погибших в результате ДТП с участием автобуса возле храма в центре города окажут необходимую помощь. Об этом он заявил в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Сейчас на месте аварии работают службы ГАИ, медики и полиция, обстоятельства случившегося устанавливаются. Приношу соболезнования близким погибших. Необходимую помощь окажем пострадавшим и родственникам погибших», — говорится в сообщении.

Ранее глава Минздрава Свердловской области Татьяна Савинова заявила, что трое пешеходов, пострадавших в аварии с автобусом в Екатеринбурге, находятся в состоянии средней степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает. По данным губернатора Дениса Паслера, погибли четыре человека, в том числе ребёнок. Несколько человек пострадали, трёх госпитализировали. Два уголовных дела возбуждены после смертельного ДТП в центре Екатеринбурга.

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