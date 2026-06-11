Мэр Москвы сообщил об уничтожении уже 66 БПЛА, летевших к столице

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще три беспилотника, летевших на Москву. Об этом в четверг, 11 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал мэр в своем канале в МАКС.
Так, общее число сбитых дронов достигло 66.
10 июня в Минобороны РФ отчитались, что силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 4 крылатые ракеты Вооруженных сил Украины «Фламинго», 766 беспилотников самолетного типа и 14 управляемых авиабомб.
В ночь с 8 на 9 июня отечественные силы ПВО сбили 140 дронов ВСУ над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей и других регионов страны.