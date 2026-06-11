Силы ПВО сбили более 20 беспилотников над Севастополем

В Севастополе продолжается отражение атаки беспилотных летательных аппаратов. По информации губернатора Михаила Развожаева, в работе задействованы подразделения противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.
По предварительным данным, над городом и его окрестностями уничтожено более 20 беспилотников. Цели были поражены в районах Северной стороны, Севастопольской бухты, Парка Победы, Балаклавы и мыса Фиолент.
Глава региона в своем Telegram-канале сообщил, что режим воздушной тревоги сохраняется и жителям рекомендуется оставаться в безопасных местах. По предварительной информации, в результате атаки пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи с пациентом.