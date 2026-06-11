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Собянин сообщил об уничтожении уже 69 летевших на Москву беспилотников

Еще три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены системами противовоздушной обороны над территорией Московского региона. Об этом в четверг, 11 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Еще три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены системами противовоздушной обороны над территорией Московского региона. Об этом в четверг, 11 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сбиты еще три беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города на своей странице в МАКС.

Общее числе сбитых беспилотников достигло 69.

За ночь 10 июня средства ПВО ликвидировали 326 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили ранее в Минобороны РФ.

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что три человека пострадали в результате ракетной атаки украинской армии на Чебоксары. Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Сейчас их жизни ничто не угрожает, одного уже отпустили домой.

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