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Силы ПВО уничтожили ещё девять БПЛА, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили ещё девять беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

Источник: Life.ru

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о происшествии уточняется. Общее количество уничтоженных летательных аппаратов с 10 по 11 июня достигло 41.

Кроме того, силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку украинских беспилотников на Севастополь. Дежурные расчёты ПВО сбили более 20 БПЛА. По словам Развожаева, воздушная тревога в городе сохраняется. Жителям рекомендовано не покидать безопасные места, избегать открытых пространств и соблюдать меры предосторожности. К настоящему моменту в районах Северной стороны, Севастопольской бухты, Парка Победы, Балаклавы и мыса Фиолент уничтожено более 20 беспилотных летательных аппаратов.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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