Собянин сообщил об отражении атаки уже 72 направлявшихся к Москве БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 11 июня, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице были уничтожены три вражеских беспилотника (БПЛА).
— Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города на своей странице в МАКС.
Так, число сбитых дронов достигло 72.
За ночь 10 июня средства ПВО ликвидировали 326 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили ранее в Минобороны РФ.
10 июня в Минобороны РФ отчитались, что силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 4 крылатые ракеты Вооруженных сил Украины «Фламинго», 766 беспилотников самолетного типа и 14 управляемых авиабомб.
В ночь с 8 на 9 июня отечественные силы ПВО сбили 140 дронов ВСУ над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей и других регионов страны.