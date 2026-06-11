В «падающем доме» Калининграда сработал пятый датчик, что грозит обрушением

Напомним, дом № 70 на Московском проспекте построили в 1981 году. Первые трещины в здании появились после землетрясения в 2004 году. Спустя 12 лет жильцов расселили, а на разных этажах дома были установлены 10 датчиков. 12 марта 2026 года сработал первый из них, находящийся на 12 этаже.