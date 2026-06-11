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В «падающем доме» Калининграда сработал пятый датчик, что грозит обрушением

Власти Калининграда заявили об ухудшении ситуации в одном из районов города, где находится аварийное здание, получившее название «падающий дом».

Власти Калининграда заявили об ухудшении ситуации в одном из районов города, где находится аварийное здание, получившее название «падающий дом».

В здании на Московском проспекте сработали 5 из 10 технических датчиков.

«Пятый датчик расположен на техническом этаже. Ширина трещины сейчас больше критической на 0,1278 миллиметра. Повторяем — процесс разрушения здания необратим», — говорится в комментарии местной администрации (цитата по ТАСС).

Власти призвали жителей соседнего дома «срочно переехать в предоставляемое администрацией города безопасное жилье».

Напомним, дом № 70 на Московском проспекте построили в 1981 году. Первые трещины в здании появились после землетрясения в 2004 году. Спустя 12 лет жильцов расселили, а на разных этажах дома были установлены 10 датчиков. 12 марта 2026 года сработал первый из них, находящийся на 12 этаже.

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