Собянин сообщил о ликвидации уже 76 беспилотников, летевших на Москву

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще четыре беспилотника (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летели в сторону Москвы. Об этом в четверг, 11 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Четыре БПЛА уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава столицы в своем канале в мессенджере МАКС.
Так, число сбитых дронов достигло 76.
Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что три человека пострадали в результате ракетной атаки украинской армии на Чебоксары. Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Сейчас их жизни ничто не угрожает, одного уже отпустили домой.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дрон ВСУ ударил по тепловозу пассажирского поезда Москва — Симферополь. По предварительной информации, пострадал машинист, его помощник погиб.