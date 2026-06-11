Sky: в Ирландии применила водомет для разгона антимигрантских протестов

Поводом для волнений стало нападение с ножом, совершенное 8 июня выходцем из Судана Хади Алодидом. Пострадавший Стивен Огилви получил тяжелые травмы и находится в коме. Во время беспорядков были сожжены автобус, несколько автомобилей, а также повреждены и подожжены торговые объекты и жилые дома. Без жилья остались около 30 человек.