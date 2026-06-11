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Sky: в Ирландии применила водомет для разгона антимигрантских протестов

Полиция Северной Ирландии применила водомет для разгона участников антимигрантских протестов.

Источник: Аргументы и факты

В Белфасте второй день продолжаются антимигрантские протесты, сопровождающиеся столкновениями с полицией. Для разгона участников беспорядков правоохранители применили водомет. По данным местных Sky News, протестующие подожгли автоцистерну и забрасывали сотрудников полиции различными предметами.

На фоне напряженной обстановки ряд школ города завершил занятия раньше обычного, а работа общественного транспорта была ограничена. Появлялись сообщения о подготовке протестующих к новым столкновениям, в том числе с использованием подручных материалов.

Поводом для волнений стало нападение с ножом, совершенное 8 июня выходцем из Судана Хади Алодидом. Пострадавший Стивен Огилви получил тяжелые травмы и находится в коме. Во время беспорядков были сожжены автобус, несколько автомобилей, а также повреждены и подожжены торговые объекты и жилые дома. Без жилья остались около 30 человек.

Ранее полиция арестовала 30-летнего жителя Британии за изнасилование женщины-сикха во время массовых антииммиграционных протестов в городе Олдбери. По словам жертвы, она просто шла на работу.