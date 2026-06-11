Суд в КБР вынес приговор 17 членам «шариатского патруля»

К потерпевшим участники «патруля» применяли психологическое и физическое воздействие, унижали человеческое достоинство, а также определяли наказания, фактически присвоив себе функции правоохранительных органов и суда. Организатору дали четыре года и три месяца колонии общего режима, остальные получили от двух лет одного месяца до двух лет 10 месяцев.