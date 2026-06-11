Суд в КБР вынес приговор 17 членам «шариатского патруля»

В Кабардино-Балкарии 17 жителям республики вынесли приговор по делу об участии в организации и деятельности экстремистского сообщества. Об этом в среду, 10 июня, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
— Как установлено судом, с марта 2023 года по август 2024 года участники сообщества организовывали так называемые «шариатские патрули», в ходе которых выявляли граждан, подозреваемых ими в употреблении алкогольных напитков, наркотических средств либо в ином поведении, противоречащем их религиозным представлениям, — говорится в сообщении.
К потерпевшим участники «патруля» применяли психологическое и физическое воздействие, унижали человеческое достоинство, а также определяли наказания, фактически присвоив себе функции правоохранительных органов и суда. Организатору дали четыре года и три месяца колонии общего режима, остальные получили от двух лет одного месяца до двух лет 10 месяцев.
Верховный суд РФ разъяснил, как определить лидера преступного сообщества. Зачастую это лицо, обладающее авторитетом среди других участников группировки и способное оказать на них влияние.