На НПЗ в Краснодарском крае начался пожар из-за падения обломков БПЛА

Обломки беспилотников также обнаружены по трем адресам частного сектора, указано в сообщении оперштаба. В одном из домовладений загорелась хозпостройка. Еще в одном доме взрывной волной выбило остекление. Нарушена газовая магистраль.
По предварительной информации, пострадавших нет.
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