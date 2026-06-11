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Пожар разгорелся на НПЗ в Афипском после атаки БПЛА

В Северском районе Краснодарского края идет отражение атаки беспилотников, сообщил оперштаб региона. Обломки БПЛА упали в поселке Афипском, в результате чего произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. Об этом в четверг, 11 июня, сообщили в оперштабе региона.

В Северском районе Краснодарского края идет отражение атаки беспилотников, сообщил оперштаб региона. Обломки БПЛА упали в поселке Афипском, в результате чего произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. Об этом в четверг, 11 июня, сообщили в оперштабе региона.

Обломки дронов также обнаружены по трем адресам частного сектора. В одном из домовладений загорелась хозпостройка, в другом доме взрывной волной выбило остекление. Кроме того, нарушена газовая магистраль.

— Предварительно жертв и пострадавших нет, — говорится в сообщении.

В ночь с 27 на 28 апреля из-за падения обломков дронов ВСУ на НПЗ в Туапсе произошел очередной пожар. Из-за случившегося на территории Туапсинского округа ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что удар украинской армии, но заводу в Туапсе потенциально грозит экологической катастрофой.

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