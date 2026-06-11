Собянин сообщил о сбитии уже 77 беспилотниках, направлявшихся к Москве

Силами противовоздушной обороны над Московским регионом был ликвидирован еще один украинский дрон. Общее число сбитых дронов достигло 77. Об этом в четверг, 11 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Сбит еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города на своей странице в МАКС.
За ночь 10 июня средства ПВО ликвидировали 326 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили ранее в Минобороны РФ.
В ночь с 8 на 9 июня отечественные силы ПВО сбили 140 дронов ВСУ над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей и других регионов страны.
8 июня Министерство обороны России сообщило, что с 14:00 до 20:00 системы ПВО сбили 95 дронов ВСУ в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Рязанской областями, а также другими регионами страны.