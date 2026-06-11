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В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на НПЗ

В Северском районе идёт отражение атаки беспилотных летательных аппаратов. Обломки БПЛА упали в посёлке Афипском, в результате чего произошло возгорание на территории НПЗ.

Источник: Life.ru

«Обломки БПЛА также обнаружены по трём адресам частного сектора. В одном из домовладений произошло возгорание хозпостройки. Ещё в одном доме взрывной волной выбило остекление. Нарушена газовая магистраль. Предварительно жертв и пострадавших нет», — сообщил оперативный штаб региона в Telegram.

Также с начала суток силы ПВО уничтожили 13 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Силы ПВО продолжают нести боевое дежурство.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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