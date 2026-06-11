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На Кубани после падения обломков БПЛА произошел пожар на территории НПЗ

В посёлке Афипском Краснодарского края обломки БПЛА упали на территории нефтеперерабатывающего завода, где произошло возгорание.

Источник: Аргументы и факты

Пожар начался на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае после падения обломков сбитых вражеских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в оперативном штабе региона.

Это случилось в посёлке Афипском.

«В результате произошло возгорание на территории НПЗ», — отметил оперштаб в своём Telegram-канале.

Кроме того, фрагменты беспилотников упали в трех местах в частном секторе. По одному из адресов загорелась хозяйственная постройка. Ещё в одном домовладении взрывная волна выбила окна.

Также получила повреждение газовая магистраль. По предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, 9 июня обломки уничтоженных БПЛА упали в поселке Джубга Туапсинского муниципального округа Краснодарского края. В результате этого загорелись два частных дома.

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