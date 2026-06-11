На Кубани после падения обломков БПЛА произошел пожар на территории НПЗ

Пожар начался на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае после падения обломков сбитых вражеских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в оперативном штабе региона.
Это случилось в посёлке Афипском.
«В результате произошло возгорание на территории НПЗ», — отметил оперштаб в своём Telegram-канале.
Кроме того, фрагменты беспилотников упали в трех местах в частном секторе. По одному из адресов загорелась хозяйственная постройка. Ещё в одном домовладении взрывная волна выбила окна.
Также получила повреждение газовая магистраль. По предварительным данным, никто не пострадал.
Напомним, 9 июня обломки уничтоженных БПЛА упали в поселке Джубга Туапсинского муниципального округа Краснодарского края. В результате этого загорелись два частных дома.