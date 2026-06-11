«Робин Гуды» из Ивановской области пытались передать наркотики с помощью арбалета

Ивановский районный суд рассмотрел уголовное дело обвиняемых. Их признали виновными в покушении на сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в значительном размере. Один из подсудимых приобрёл в магазине стрелу для арбалета, получил наркотическое средство у неустановленного лица, упаковал и закрепил его на стреле. После этого он передал арбалет второму подсудимому. Тот совершил выстрел на территорию исправительной колонии № 5. Целью была передача наркотиков лицу, отбывающему наказание.