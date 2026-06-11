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«Робин Гуды» из Ивановской области пытались передать наркотики с помощью арбалета

Двух мужчин приговорили к пяти годам колонии за попытку доставки наркотиков в исправительное учреждение с помощью арбалета. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области.

Источник: Life.ru

Ивановский районный суд рассмотрел уголовное дело обвиняемых. Их признали виновными в покушении на сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в значительном размере. Один из подсудимых приобрёл в магазине стрелу для арбалета, получил наркотическое средство у неустановленного лица, упаковал и закрепил его на стреле. После этого он передал арбалет второму подсудимому. Тот совершил выстрел на территорию исправительной колонии № 5. Целью была передача наркотиков лицу, отбывающему наказание.

Преступление раскрыли после того, как стрелу со свёртком нашел дежурный по колонии. Оба фигуранта дела признали вину и раскаялись в содеянном. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево пресекли попытку контрабанды наркотиков. Мужчина, прилетевший из Индии, пытался провезти через «зелёный» коридор багаж с флаконами. По его словам, там находились органические экстракты для здоровья. Экспертиза установила, что в 15 флаконах содержался тетрагидроканнабиол. Общий вес изъятого вещества составил 171,99 грамма. Подозреваемый заявил, что вёз наркотики по просьбе знакомого. Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Фигуранту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.