На Камчатке за сутки зарегистрировали девять землетрясений

А ранее у побережья Приморского края произошло землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр находился в 33 километрах к юго-востоку от посёлка Ольга. Землетрясение ощутили в 244 километрах к северо-востоку от Находки. Там проживает более 100 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал глубоко — примерно на 343 километрах, поэтому поверхностные последствия могли быть слабее, чем при близком к поверхности толчке.