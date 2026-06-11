На Камчатке за сутки зарегистрировали девять землетрясений

«За сутки произошло 9 сейсмособытий, из них одно ощущалось в населённых пунктах силой до 3 баллов», — говорится в сообщении.
В ведомстве также напомнили, что в регионе сохраняется активность нескольких вулканов. Наблюдения продолжаются за Безымянным, Шивелучом, Ключевским и Крашенинниковым.
А ранее у побережья Приморского края произошло землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр находился в 33 километрах к юго-востоку от посёлка Ольга. Землетрясение ощутили в 244 километрах к северо-востоку от Находки. Там проживает более 100 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал глубоко — примерно на 343 километрах, поэтому поверхностные последствия могли быть слабее, чем при близком к поверхности толчке.
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