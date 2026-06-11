Делегация РФ: Страны «коалиции дронов» причастны к убийствам россиян

Жданова также сослалась на сведения западных источников, согласно которым общий объём зарубежных поставок беспилотных аппаратов Украине превысил 1,5 миллиона единиц. Она упомянула и военную инфраструктуру, предназначенную для подготовки операторов беспилотных систем. Она сообщила, что на полигоне «Селия», который был открыт в странах Балтии, планируется проведение совместных учений Латвии и Нидерландов с участием украинских специалистов.