Под Красноярском пресекли нелегальные авиаперевозки пассажиров

Сотрудники Красноярской транспортной прокуратуры вместе с транспортной полицией и Ространснадзором проверили, как соблюдаются правила безопасности полетов в Красноярске и окрестностях. 10 июня стало известно, что на посадочной площадке «Вознесенка» в окрестностях Березовки катали пассажиров на легкомоторном самолете’Сессна" за деньги без необходимых для совершения таких рейсов документов.