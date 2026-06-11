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Под Красноярском пресекли нелегальные авиаперевозки пассажиров

В Красноярском крае прикрыли коммерческие авиаперевозки с нарушением закона.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Красноярской транспортной прокуратуры вместе с транспортной полицией и Ространснадзором проверили, как соблюдаются правила безопасности полетов в Красноярске и окрестностях. 10 июня стало известно, что на посадочной площадке «Вознесенка» в окрестностях Березовки катали пассажиров на легкомоторном самолете’Сессна" за деньги без необходимых для совершения таких рейсов документов.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре рассказали, что у перевозчика не было сертификата эксплуатанта. Проще говоря, у проверяющих возникли большие вопросы к обеспечению безопасности людей на борту.

Транспортный прокурор обратился в Советский районный суд Красноярска с иском. Он попросил запретить оказывать коммерческие услуги по перевозке пассажиров, пока не будет устранено нарушение и не удастся получить нужное разрешение. Прокуратура взяла на контроль рассмотрение этого дела.