Под Красноярском пресекли нелегальные авиаперевозки пассажиров

Сотрудники Красноярской транспортной прокуратуры вместе с транспортной полицией и Ространснадзором проверили, как соблюдаются правила безопасности полетов в Красноярске и окрестностях. 10 июня стало известно, что на посадочной площадке «Вознесенка» в окрестностях Березовки катали пассажиров на легкомоторном самолете’Сессна" за деньги без необходимых для совершения таких рейсов документов.
В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре рассказали, что у перевозчика не было сертификата эксплуатанта. Проще говоря, у проверяющих возникли большие вопросы к обеспечению безопасности людей на борту.
Транспортный прокурор обратился в Советский районный суд Красноярска с иском. Он попросил запретить оказывать коммерческие услуги по перевозке пассажиров, пока не будет устранено нарушение и не удастся получить нужное разрешение. Прокуратура взяла на контроль рассмотрение этого дела.