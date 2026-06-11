Мэр Москвы сообщил уже о 78 уничтоженных беспилотниках, летевших к столице

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что три человека пострадали в результате ракетной атаки украинской армии на Чебоксары. Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Сейчас их жизни ничто не угрожает, одного уже отпустили домой.