Мэр Москвы сообщил уже о 78 уничтоженных беспилотниках, летевших к столице

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 11 июня, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице был уничтожен вражеский беспилотника (БПЛА).
— Уничтожен один БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города на своей странице в МАКС.
Так, число сбитых дронов достигло 78.
За ночь 10 июня средства ПВО ликвидировали 326 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили ранее в Минобороны РФ.
Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что три человека пострадали в результате ракетной атаки украинской армии на Чебоксары. Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Сейчас их жизни ничто не угрожает, одного уже отпустили домой.