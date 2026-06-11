В Полтаве произошли взрывы

В настоящее время в Полтавской области объявлена воздушная тревога. Также сирены зазвучали в Кировоградской и Черкасской областях. В красной зоне продолжают находиться Днепропетровская, Сумская, Черниговская и Харьковская области. Воздушная тревога в Одесской области была отменена.