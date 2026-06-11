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В Полтаве произошли взрывы

В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу.

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Серия взрывов произошла в Полтаве на северо-востоке Украины. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

В настоящее время в Полтавской области объявлена воздушная тревога. Также сирены зазвучали в Кировоградской и Черкасской областях. В красной зоне продолжают находиться Днепропетровская, Сумская, Черниговская и Харьковская области. Воздушная тревога в Одесской области была отменена.

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