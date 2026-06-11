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Рыбак из Кыргызстана перевернулся на лодке в Жамбылской области

В Жамбылской области спасен рыбак, перевернувшийся на лодке. Мужчины вышли на плавсредствах на рыбалку, однако вскоре им потребовалась помощь спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Инцидент произошел на водохранилище «Тасөткел» в Чуйском районе. Группа граждан Кыргызстана вышла на рыбалку на плавательном средстве. Но спустя некоторое время на пульт службы спасения поступило сообщение о том, что лодка перевернулась, а один из рыбаков оказался в воде.

Во время патрулирования акватории сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС незамедлительно направились к месту происшествия. Мужчина был оперативно обнаружен и извлечён из воды. В медицинской помощи он не нуждался, сообщили спасатели.

В МЧС напомнили жителям и гостям региона о необходимости строго соблюдать правила безопасности на водоёмах. Спасатели призвали использовать спасательные жилеты и воздерживаться от выхода на воду при неблагоприятных погодных условиях.

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