Рыбак из Кыргызстана перевернулся на лодке в Жамбылской области

Инцидент произошел на водохранилище «Тасөткел» в Чуйском районе. Группа граждан Кыргызстана вышла на рыбалку на плавательном средстве. Но спустя некоторое время на пульт службы спасения поступило сообщение о том, что лодка перевернулась, а один из рыбаков оказался в воде.
Во время патрулирования акватории сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС незамедлительно направились к месту происшествия. Мужчина был оперативно обнаружен и извлечён из воды. В медицинской помощи он не нуждался, сообщили спасатели.
В МЧС напомнили жителям и гостям региона о необходимости строго соблюдать правила безопасности на водоёмах. Спасатели призвали использовать спасательные жилеты и воздерживаться от выхода на воду при неблагоприятных погодных условиях.