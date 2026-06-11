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Трое жителей Краснодарского края пострадали из-за налета БПЛА

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что силы ПВО отражают налет беспилотников на регион. В Краснодаре обломки БПЛА попали в многоквартирный дом, начался пожар. По предварительной информации, пострадали два человека.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что силы ПВО отражают налет беспилотников на регион. В Краснодаре обломки БПЛА попали в многоквартирный дом, начался пожар. По предварительной информации, пострадали два человека.

Атаке также подвергся Северский район Краснодарского края, добавил губернатор. Он написал, что там пострадал один человек. Повреждены несколько частных домовладений.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что в Северском районе из-за падения обломков беспилотников начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Афипском. Губернатор о возгорании на НПЗ не сообщил.

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