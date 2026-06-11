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Системы ПВО сбили 15-й БПЛА ВСУ на подлёте к Москве

Системы противовоздушной обороны сбили ещё один беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) на подлёте к Москве, доведя общее число сбитых дронов за сутки до 15. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

«Уничтожен один БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru писал, что в Северском районе Краснодарского края идёт отражение атаки беспилотных летательных аппаратов. В посёлке Афипском обломки БПЛА упали на территорию НПЗ, вызвав пожар. Обломки БПЛА также обнаружены по трём адресам частного сектора. В одном из домовладений произошло возгорание хозпостройки. Ещё в одном доме взрывной волной выбило остекление.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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