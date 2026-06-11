Обломки БПЛА ВСУ попали в многоквартирный дом в Краснодаре, есть пострадавшие

«Обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в Краснодаре. По предварительной информации, есть двое пострадавших. Сейчас им оказывают всю необходимую помощь. Также этой ночью атаке БПЛА подвергся Северский район. Там зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений. Пострадал один человек», — сообщил губернатор в Telegram-канале.
Ранее обломки БПЛА упали в посёлке Афипском, в результате чего произошло возгорание на территории НПЗ. Обломки дронов также обнаружены по трём адресам частного сектора. В одном из домовладений произошло возгорание хозпостройки. Ещё в одном доме взрывной волной выбило остекление. Нарушена газовая магистраль.
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