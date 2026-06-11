23-летняя девушка устроила смертельное ДТП в Приморье

Предварительно установлено, что девушка 2003 года рождения, управляя автомобилем Kia Seltos, наехала на мужчину 1980 года рождения, который шёл по проезжей части.
Пешеход предположительно был пьян. Мужчина скончался на месте аварии.
Автомобилистка, в свою очередь, была трезвой, за последнее время к административной ответственности за нарушения ПДД девушка не привлекалась.
Иные обстоятельства ДТП устанавливаются.
Также за последние дни в Приморье пострадал несовершеннолетний пешеход — 17-летнего подростка сбил водитель пикапа Nissan Frontier, когда юноша переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу возле театра оперы и балета на Фастовской, 20.
Подростку назначено амбулаторное лечение, степень тяжести вреда его здоровью установит судмедэксперт.
В отношении водителя возбуждено административное дело по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение нетяжёлого вреда здоровью человека).
Водитель имеет семилетний стаж управления транспортным средством, водит неаккуратно: только в 2026 году его шесть раз привлекали к административной ответственности.
Штрафы он оплатил.