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Землетрясение магнитудой 5.7 произошло у побережья Приморья 10 июня

Толчки произошли на большой глубине 347 километров.

Источник: Комсомольская правда

У побережья Приморского края вечером 10 июня сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7. Толчки произошли на большой глубине — более 347 километров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

Эпицентр находился в точке с координатами 43,655 северной широты и 135,673 восточной долготы. Расстояние до Находки — 245 километров в сторону северо-востока, а до поселка Ольга — всего 32 километра к востоку.

Несмотря на ощутимую магнитуду, из-за большой глубины очага на поверхности толчки могли быть слабыми или не ощущаться вовсе. Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало. Угрозы цунами нет. Специалисты продолжают наблюдение за сейсмической обстановкой.