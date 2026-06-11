Землетрясение магнитудой 5.7 произошло у побережья Приморья 10 июня

Несмотря на ощутимую магнитуду, из-за большой глубины очага на поверхности толчки могли быть слабыми или не ощущаться вовсе. Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало. Угрозы цунами нет. Специалисты продолжают наблюдение за сейсмической обстановкой.