В Чунском районе ввели режим ЧС из-за пожара

Сухая погода и сильный ветер способствовали быстрому распространению огня. Пламя перешло в верховую стадию. Горит не только подлесок, но и кроны деревьев. Это самый опасный вид лесных пожаров. Скорость распространения огня достигает от 5 до 10 километров в час.