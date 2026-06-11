В Норильске мужчина чуть не погиб в своей квартире из-за непотушенной сигареты

В Красноярском крае потушили 11 пожаров за сутки. Один человек пострадал от огня и дыма.
В Норильске ночью загорелась квартира на седьмом этаже в двухподъездном жилом доме. С пожаром справились девять человек на трех спецмашинах. Чуть не погиб 55-летний хозяин жилища. Его успели спасти. Мужчина надышался продуктами горения и получил ожоги. Сейчас за его здоровье борются врачи. Как выяснили дознаватели, к трагедии чуть не привел непотушенный окурок. Пламя успело охватить всего два квадратных метра, образовалось сильное задымление.
В поселке Дубинино Шарыповского муниципального округа огонь охватил баню. Пламя распространилось по площади в 16 «квадратов». Тушили его тоже девять человек с помощью трех единиц техники. В этом случае никто не пострадал. Предварительная причина случившегося — нарушение правил пожарной безопасности при топке печи. Напомним, что нельзя допускать перекала, использовать при растопке горючие жидкости, оставлять рядом легковоспламеняющиеся предметы.