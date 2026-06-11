В Норильске мужчина чуть не погиб в своей квартире из-за непотушенной сигареты

В Норильске ночью загорелась квартира на седьмом этаже в двухподъездном жилом доме. С пожаром справились девять человек на трех спецмашинах. Чуть не погиб 55-летний хозяин жилища. Его успели спасти. Мужчина надышался продуктами горения и получил ожоги. Сейчас за его здоровье борются врачи. Как выяснили дознаватели, к трагедии чуть не привел непотушенный окурок. Пламя успело охватить всего два квадратных метра, образовалось сильное задымление.