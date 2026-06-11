Разработчиков месторождения в Хабаровском крае накажут за стоянку тракторов

Проверка, проведенная природоохранной прокуратурой по обращениям жителей, показала, что на участке добычи в долине реки Левый Ул стоят трактора и автомобили вне оборудованных мест, ГСМ хранятся без навесов и поддонов, а отходы копятся и хранятся ненадлежащим образом. По требованию прокуратуры организация устранила нарушения. Для транспорта выделили специальную площадку, горюче-смазочные материалы перенесли на склад, поставили контейнеры для ТКО и септики для жидких отходов, виновного сотрудника наказали дисциплинарно.