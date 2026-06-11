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Три человека пострадали при атаке БПЛА на Краснодар и Северский район

При отражении атаки беспилотников в Краснодарском крае пострадали три человека. Об этом в четверг, 11 июня, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

При отражении атаки беспилотников в Краснодарском крае пострадали три человека. Об этом в четверг, 11 июня, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в Краснодаре, в результате произошло возгорание. По предварительной информации, есть двое пострадавших, им оказывают необходимую помощь.

Также этой ночью атаке БПЛА подвергся Северский район — зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений, пострадал один человек.

— Прошу сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, — написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в обломки БПЛА упали в поселке Афипском, в результате чего произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода.

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