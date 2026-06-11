Суд отложил рассмотрение УДО экс-чиновницы Комковой по делу «Зимней вишни»

Трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года. Пожар в четырёхэтажном здании унёс жизни 60 человек, в том числе 37 детей. Возгорание началось во время детского сеанса рядом с кинотеатром. Из-за сильного задымления эвакуация была затруднена, а двери одного из кинозалов заблокировались.