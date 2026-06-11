Суд отложил рассмотрение УДО экс-чиновницы Комковой по делу «Зимней вишни»

В Октябрьском районном суде Новосибирска перенесли заседание по делу Танзили Комковой, бывшей главы инспекции Госстройнадзора Кемеровской области. Осуждённая на 18 лет лишения свободы просит освободить её условно-досрочно по состоянию здоровья.
По информации суда, заседание, на котором рассматривалось ходатайство об УДО для Танзили Комковой, было перенесено на 22 июля 2026 года.
Центральный районный суд Кемерова в декабре 2021 года приговорил Танзилю Комкову к 18 годам лишения свободы в колонии общего режима и назначил штраф в размере 80 миллионов рублей. Её признали виновной в получении взяток в особо крупном размере и отмывании денег.
Трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года. Пожар в четырёхэтажном здании унёс жизни 60 человек, в том числе 37 детей. Возгорание началось во время детского сеанса рядом с кинотеатром. Из-за сильного задымления эвакуация была затруднена, а двери одного из кинозалов заблокировались.
Ранее мы рассказывали, что ТУАД требует от «Новосибирскавтодора» 321 миллион рублей.
Татьяна Картавых