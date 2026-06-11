Частный дом и хозпостройка горели ночью в Астане

На пульт «112» Астаны поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме, расположенном в Алматинском районе, на улице Таскескен.
По прибытии пожарные установили, что происходит горение кровли и хозпостройки.
«Слаженными и оперативными действиями сотрудников МЧС возгорание было полностью ликвидировано на площади 20 квадратных метров, не допустив распространения огня», — сообщили в ведомстве.
Пострадавших нет, уточнили спасатели.
«️МЧС напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности», — обратились в ведомстве к казахстанцам.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше