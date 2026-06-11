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Частный дом и хозпостройка горели ночью в Астане

Столичные спасатели ликвидировали возгорание в частном жилом доме — загорелась кровля и стоящая рядом хозпостройка, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

На пульт «112» Астаны поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме, расположенном в Алматинском районе, на улице Таскескен.

По прибытии пожарные установили, что происходит горение кровли и хозпостройки.

«Слаженными и оперативными действиями сотрудников МЧС возгорание было полностью ликвидировано на площади 20 квадратных метров, не допустив распространения огня», — сообщили в ведомстве.

Пострадавших нет, уточнили спасатели.

«️МЧС напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности», — обратились в ведомстве к казахстанцам.

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