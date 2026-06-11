Hürriyet: 27 турецким «звездам» OnlyFans грозит до десяти лет тюрьмы

Прокуратура Турции запросила наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет для 27 человек, связанных с платформой OnlyFans. Об этом сообщает газета Hürriyet.
Фигурантам дела вменяются содействие распространению порнографических материалов, а также легализация доходов, которые следствие считает полученными преступным путем. Расследование касается известных пользователей платформы, популярных в турецком сегменте социальных сетей.
По данным издания, еще пять участниц OnlyFans, находящихся за пределами Турции, объявлены в розыск. Некоторые подозреваемые подтвердили публикацию контента на платформе и получение доходов, заявив при этом о своевременной уплате налогов. Другие фигуранты отвергают обвинения и отрицают использование данного сервиса.
Ранее сообщалось, что один из хакеров выставил на продажу данные 340 миллионов пользователей сервиса подписки на эксклюзивный контент OnlyFans.