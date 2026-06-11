Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Hürriyet: 27 турецким «звездам» OnlyFans грозит до десяти лет тюрьмы

В Турции обвинение потребовало до 10 лет тюрьмы для 27 подозреваемых «звезд» площадки OnlyFans.

Источник: www_aif_ru

Прокуратура Турции запросила наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет для 27 человек, связанных с платформой OnlyFans. Об этом сообщает газета Hürriyet.

Фигурантам дела вменяются содействие распространению порнографических материалов, а также легализация доходов, которые следствие считает полученными преступным путем. Расследование касается известных пользователей платформы, популярных в турецком сегменте социальных сетей.

По данным издания, еще пять участниц OnlyFans, находящихся за пределами Турции, объявлены в розыск. Некоторые подозреваемые подтвердили публикацию контента на платформе и получение доходов, заявив при этом о своевременной уплате налогов. Другие фигуранты отвергают обвинения и отрицают использование данного сервиса.

Ранее сообщалось, что один из хакеров выставил на продажу данные 340 миллионов пользователей сервиса подписки на эксклюзивный контент OnlyFans.