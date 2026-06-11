Hürriyet: 27 турецким «звездам» OnlyFans грозит до десяти лет тюрьмы

По данным издания, еще пять участниц OnlyFans, находящихся за пределами Турции, объявлены в розыск. Некоторые подозреваемые подтвердили публикацию контента на платформе и получение доходов, заявив при этом о своевременной уплате налогов. Другие фигуранты отвергают обвинения и отрицают использование данного сервиса.