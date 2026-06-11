Верховный суд Башкирии рассмотрит решения о домашнем аресте деятелей культуры

По версии следствия, Артур Назиуллин и Алмаз Саетов замешаны в схеме хищений бюджетных средств, в которой также замешаны руководитель Дирекции культурных программ Башкирии Гульнара Юрина, директор государственного концертного зала «Башкортостан» Вильдан Яруллин и министр культуры республики Амина Шафикова. Расследование уголовного дела в их отношении должно было закончиться 6 июня, но продлено на три месяца. В связи с этим Советский райсуд Уфы снова назначил домашний арест директору Башгосфилармонии, а Кировский райсуд — директору госоркестра.