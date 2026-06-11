Криминалист сделал выводы по странным следам на месте пропажи Усольцевых

«Медведи тут, скорее всего, не при чем. Они бы сразу бы всех не съели. Даже если рассматривать этот вариант, то хищники бы не съели одежду, обувь, телефоны, рюкзаки. Это все было бы разбросано на виду. Именно вещи животные бы не стали прятать, закапывать. То есть это было уже давно обнаружено», — сказал он.