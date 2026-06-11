Криминалист сделал выводы по странным следам на месте пропажи Усольцевых

Тайна исчезновения семьи Усольцевых до сих пор не раскрыта. В ходе очередного этапа поисков были найдены предметы, которые отправили на исследование. Также очевидцы сообщили о большом количестве медвежьих следов.
В эксклюзивном комментарии aif.ru криминалист Михаил Игнатов объяснил, почему присутствие хищников может угрожать самим поисковикам, но к исчезновению Усольцевых они, скорее всего, отношения не имеют.
«Медведи тут, скорее всего, не при чем. Они бы сразу бы всех не съели. Даже если рассматривать этот вариант, то хищники бы не съели одежду, обувь, телефоны, рюкзаки. Это все было бы разбросано на виду. Именно вещи животные бы не стали прятать, закапывать. То есть это было уже давно обнаружено», — сказал он.
Игнатов отметил, что все факты, которые есть на сегодняшний день, подтверждают его версию о побеге Усольцевых из страны.
«Тот факт, что ничего не нашли, позволяет думать о том, что их там и не было. Моя версия остаётся неизменной, я считаю, что они скрылись. Возможно, позже будет найдено то, что ее опровергнет или подтвердит», — добавил эксперт.
64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя Арина перестали выходить на связь с 28 сентября 2025 года. В этот день, по имеющимся данным, они отправились в однодневный поход в Партизанском районе Красноярского края в окрестностях Кутурчинского Белогорья. Их автомобиль обнаружили у начала туристического маршрута к скале Буратинка. Следователи рассматривают в качестве основной версии несчастный случай.