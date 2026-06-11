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Хабаровское ООО «Вектор» поймали на изготовлении котлет из неизвестного сырья

Россельхознадзор вынес производителю предостережение.

Источник: Хабаровский край сегодня

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора уличило хабаровское ООО «Вектор» в изготовлении котлет и пельменей из неизвестного мяса — компания предоставляла недостоверные сведения об объемах сырья. Производителю вынесли предостережение и потребовали устранить нарушения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Несоответствие обнаружили в ходе мониторинга сведений, внесенных в «Меркурий».

— Установлено, что 19 февраля уполномоченным лицом ООО «Вектор» оформлены ветеринарные сопроводительные документы на производство 108 кг пельменей из кеты и 37 кг рыбных котлет, — сообщило ведомство.

При этом как добавили в Россельхознадзоре, задекларированное сырье составило лишь 30 кг филе кеты и 20 кг фарша из частиковых пород рыб. Подобного количества просто не хватило бы для изготовления указанного выше объема продукции.

Сотрудники надзорного ведомства пришли к выводу, что при производстве товара использовалось сырье неизвестного качества, установить происхождение которого невозможно.

Компании вынесли предостережение об устранении нарушений в сфере законодательства о ветеринарии.

Напомним, что в мае на производстве ООО «Вектор» выявили другие нарушения закона о ветеринарии: на оборудовании для обработки мяса зафиксировали следы ржавчины, загрязнения и скопление мусора, а в камере для заморозки нашли следы черной плесени.