Пострадавшую при взрыве газа хотят сделать виновницей ЧП в Туркестанской области

По их словам, даже в полиции по факту случившегося наотрез отказались принимать заявление. Как заявили газовики, причиной произошедшего стала незакрытая концовка. «Кто-то оставил открытым флажок газовой плиты. Нашим специалистам не сообщали о запахе газа, соседи говорили только между собой, на номер 104 никто не звонил. При подключении наши сотрудники сразу же поехали именно в эти дома. В тот момент запаха не было. Здесь сыграл роль человеческий фактор», — заявил директор Жетысайского районного газового хозяйства Бактыбай Акеев.