Пострадавшую при взрыве газа хотят сделать виновницей ЧП в Туркестанской области

Инцидент произошел в Жетысае. Сообщается, что хозяйка с ребенком на руках успела только зайти и включить свет в квартире, когда раздался хлопок и начался пожар. «Она выбежала, держа на руках младенца, вся охваченная огнем. После этого приехали две машины скорой помощи, две пожарные машины. Внутри квартиры все полыхало, стоял синий дым», — рассказал местный житель Нияз Узбеков.
Малыш, к счастью, не пострадал, а его мать получила ожоги почти 50% тела и находится в реанимации. «У женщины диагностированы ожоги 47% тела. Пострадали лицо, руки и ноги. Ожоги 1-й и 2-й степени. На сегодняшний день общее состояние пациентки стабильно тяжёлое. Проводится необходимое лечение», — заявил завотделением реанимации Жетысайской центральной районной больницы Нурсултан Шойбеков.
Родные пострадавшей сообщили, что за несколько дней до взрыва в этом районе отключали газ для проведения профилактических работ. Отмечается, что о подключении, как выяснилось, знали далеко не все — когда в доме появился сильный запах, почему-то никто в службы не сообщил. По словам родных, теперь во всем винят пострадавшую хозяйку квартиры.
«Когда все произошло, я у газовиков спросил: “Кто теперь будет за это отвечать?” А они сказали, что никто не будет, якобы сама виновата. Будто бы газовики предупреждали о включении газа, а кто не слышал — не их вина», — рассказал бывший муж пострадавшей. Родные требуют более тщательного расследования.
По их словам, даже в полиции по факту случившегося наотрез отказались принимать заявление. Как заявили газовики, причиной произошедшего стала незакрытая концовка. «Кто-то оставил открытым флажок газовой плиты. Нашим специалистам не сообщали о запахе газа, соседи говорили только между собой, на номер 104 никто не звонил. При подключении наши сотрудники сразу же поехали именно в эти дома. В тот момент запаха не было. Здесь сыграл роль человеческий фактор», — заявил директор Жетысайского районного газового хозяйства Бактыбай Акеев.
Также выяснилось, что взорвавшуюся квартиру женщина с тремя детьми сняла за несколько дней до ЧП. Сейчас дети остались у отца, а их мать готовят к транспортировке в больницу Шымкента.