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Силы ПВО отражают атаку украинских дронов на Краснодарский край

В ночь на 11 июня силы противовоздушной обороны России отражают атаку украинских беспилотников на Краснодарский край. По всей территории объявлена беспилотная опасность.

Источник: Life.ru

«В Краснодаре звучит сигнал “Внимание всем” — идёт отражение атаки БПЛА», — сообщил глава города Евгений Наумов.

На всей территории края действует режим «Беспилотная опасность». Власти призывают жителей сохранять спокойствие, оставаться в безопасных местах и не снимать работу ПВО.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что при атаке беспилотников в регионе пострадали три человека. В Краснодаре обломки БПЛА попали в многоквартирный дом, произошло возгорание, пострадали двое. В Северском районе повреждены несколько частных домовладений, ранен один человек.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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