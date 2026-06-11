Силы ПВО отражают атаку украинских дронов на Краснодарский край

«В Краснодаре звучит сигнал “Внимание всем” — идёт отражение атаки БПЛА», — сообщил глава города Евгений Наумов.
На всей территории края действует режим «Беспилотная опасность». Власти призывают жителей сохранять спокойствие, оставаться в безопасных местах и не снимать работу ПВО.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что при атаке беспилотников в регионе пострадали три человека. В Краснодаре обломки БПЛА попали в многоквартирный дом, произошло возгорание, пострадали двое. В Северском районе повреждены несколько частных домовладений, ранен один человек.
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