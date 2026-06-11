В Сумах снова произошел взрыв

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Очередной взрыв произошел в Сумах на севере Украины. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».
В Сумской области действует режим воздушной тревоги. Также сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях. Воздушная тревога в Черкасской области была отменена.
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