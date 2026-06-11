Полицейские ищут вероятного свидетеля преступления в Иркутске

IrkutskMedia, 11 июня. Сотрудники полиции устанавливают личность мужчины в Иркутске, который может обладать сведениями для раскрытия преступления. Оперативники изучили записи с камер на бульваре Постышева и установили, что молодой человек может знать важную информацию. Правоохранители просят разыскиваемого самостоятельно явиться в отдел полиции для дачи объяснений, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.