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Полицейские ищут вероятного свидетеля преступления в Иркутске

Молодой человек может обладать важными сведениями.

Источник: ГУ МВД

IrkutskMedia, 11 июня. Сотрудники полиции устанавливают личность мужчины в Иркутске, который может обладать сведениями для раскрытия преступления. Оперативники изучили записи с камер на бульваре Постышева и установили, что молодой человек может знать важную информацию. Правоохранители просят разыскиваемого самостоятельно явиться в отдел полиции для дачи объяснений, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Приметы: на вид 18−19 лет, худощавого телосложения, рост около 165−170 см. Был одет в черные кепку, мастерку, штаны и кроссовки.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в дежурную часть отдела полиции № 2 МУ МВД России «Иркутское» по телефону: 8 (3952)42−04−51 или 02 (102 — с любого оператора сотовой связи).