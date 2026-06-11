Планируются массовые поиски Усольцевых с десятками волонтеров

В Следственном комитете ранее уточнили, что прошедшие в период с 4 по 9 июня поиски были сосредоточены в районе деревни Кутурчин Манско-Уярского округа. Было обследовано около 1 тысячи кв. км. труднопроходимой горно-таёжной местности за скалами «Буратинка» и «Мальвинка» — в секторе, представляющем наибольший интерес для правоохранителей. Пешие группы обнаружили и изъяли вещи. Экспертам предстоит исследовать находки на предмет их принадлежности пропавшей семье. Расследование продолжается.