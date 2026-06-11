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Планируются массовые поиски Усольцевых с десятками волонтеров

Поиски Усольцевых в тайге Красноярского края будут продолжены. Опытный турист Кулеш в интервью aif.ru выразил уверенность, что желающих будет много.

Источник: Аргументы и факты

Могут быть организованы массовые поиски Усольцевых, желающих принять участие много, сообщил aif.ru депутат Законодательного собрания Красноярского края, опытный турист Алексей Кулеш.

Новая активная фаза поисков Сергея, Ирины и пятилетней Арины, пропавших без следа 28 сентября 2025 года в Кутурчинском Белогорье, началась 4 июня и продолжалась в течение пяти дней. На данный момент поисковые мероприятия завершены. Операцию координировал Следственный комитет. В поисках приняли участие порядка 80 человек — профессиональные спасатели, следователи, полиция и волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

«Думаю, если будут объявлены массовые поиски, желающих будет много. И, по имеющейся информации, такие поиски планируются», — отметил Кулеш.

Он также добавил, что продолжает придерживаться версии, что Усольцевы погибли в районе, где ведутся их поиски.

В Следственном комитете ранее уточнили, что прошедшие в период с 4 по 9 июня поиски были сосредоточены в районе деревни Кутурчин Манско-Уярского округа. Было обследовано около 1 тысячи кв. км. труднопроходимой горно-таёжной местности за скалами «Буратинка» и «Мальвинка» — в секторе, представляющем наибольший интерес для правоохранителей. Пешие группы обнаружили и изъяли вещи. Экспертам предстоит исследовать находки на предмет их принадлежности пропавшей семье. Расследование продолжается.