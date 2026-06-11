В Красноярский край направили 99 лесных пожарных из федерального резерва

Лесные пожары охватили более десяти тысяч гектаров в России. Почти половина возгораний (48 из 97) приходится на Красноярский край. По данным Рослесхоза на 10 июня, в регионе охвачено пламенем около шести тысяч гектаров лесов. Удалось локализовать 12 пожаров на площади 235 гектаров.
В ведомстве рассказали, что всему виной жаркая погода, которая пришла в регион вместе с грозами. Из-за этого вспыхнуло много пожаров в отдаленных и труднодоступных местах. Заместитель руководителя ведомства Алексей Венглинский рассказал, что в крае уже работают 211 сотрудников федеральной Авиалесоохраны, но эту группировку решили усилить. В рамках экстренной помощи в регион отправили еще 99 человек из федерального резерва.
Напомним, сейчас в Красноярском крае пожароопасный сезон. Введен особый противопожарный режим. Кроме того, в двух муниципальных районах действует режим чрезвычайной ситуации в лесах местного значения.