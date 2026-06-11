Призы, билеты и партнерство для бизнеса: как мошенники могут атаковать казахстанцев на фоне ЧМ-2026

С 12 июня стартует Чемпионат мира по футболу (FIFA 2026, ЧМ-2026), который пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике. Это событие вызывает интерес у болельщиков по всему миру. Поэтому крупные бренды часто проводят различные акции, связанные с розыгрышем призов и билетов на чемпионат. Однако, как сообщают в «Лаборатории Касперского», в этот же период нарастает волна онлайн-мошенничества.
Согласно результатам исследования экспертов Kaspersky GReAT, злоумышленники пытаются обмануть не только болельщиков, но и бизнес. Уловка «Розыгрыш призов» — одна из распространенных схем, впервые отмеченная в конце апреля в Мексике. Мошенники создали фишинговый сайт на испанском языке, имитирующий интерфейс популярного агрегатора такси. На сайте предлагается ввести номер телефона и пароль от аккаунта сервиса якобы для получения приза. На самом деле злоумышленники собирают учетные данные пользователей для дальнейших кибератак.
Также сообщается, что в марте текущего года были обнаружены мошеннические объявления с авиабилетами, услугами по бронированию отелей и билетами на матчи якобы на 20% дешевле, чем на официальных ресурсах. Откликаясь на такие предложения и внося оплату, пользователи рискуют не получить обещанных услуг и потерять деньги.
Риском для бизнеса стали предложения злоумышленников от лица известных авиакомпаний, партнеров FIFA 2026. Мошенники рассылают организациям электронные письма, предлагая «деловое сотрудничество» в рамках поиска подрядчиков и партнеров для новых проектов. Для закрепления «сотрудничества» они могут отправлять фальшивые документы, которые нужно заполнить и подписать. Конечная цель мошенников — убедить жертву перевести «депозит» для получения приоритетного места в списке кандидатов. Однако, если компания переведет деньги, «партнер» перестанет отвечать, и компания потеряет деньги.
Особое предостережение эксперты дают болельщикам, которые собираются посетить ЧМ-2026. В странах проведения чемпионата они рискуют попасть в уловку с бесплатными точками Wi-Fi, при подключении к которым злоумышленники могут получать все данные, отправленные через такую точку с устройства жертвы: пароли, счета, номера карт и так далее.
Чтобы защитить свои личные данные и избежать финансовых потерь, рекомендуется проявлять осторожность к любым сообщениям, особенно если они содержат подозрительно низкие цены или значительные скидки. Пользователям рекомендуется:
Проверять подлинность сайтов, прежде чем вводить конфиденциальные данные, обращая внимание на корректность адреса и название ресурса.
Пользоваться только официальными и надежными платформами для продажи билетов.
Настроить двухфакторную аутентификацию везде, где есть такая возможность.
Установить защитное решение, эффективность которого подтверждается независимыми тестами.
А бизнесу рекомендуется уделять внимание программам электронной безопасности и обучению персонала.