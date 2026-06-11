Призы, билеты и партнерство для бизнеса: как мошенники могут атаковать казахстанцев на фоне ЧМ-2026

С 12 июня стартует Чемпионат мира по футболу (FIFA 2026, ЧМ-2026), который пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике. Это событие вызывает интерес у болельщиков по всему миру. Поэтому крупные бренды часто проводят различные акции, связанные с розыгрышем призов и билетов на чемпионат. Однако, как сообщают в «Лаборатории Касперского», в этот же период нарастает волна онлайн-мошенничества.