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В Омске с начала месяца четвёртый школьник на велосипеде попал под машину

На этот раз авария произошла в Амурском посёлке Омска.

Источник: Freepik

Госавтоинспекция Омской области сообщает о втором случае за неделю, когда под колесами автомобиля оказался школьник. 10 июня около пяти часов вечера во дворе многоквартирного дома по ул. 3-й Амурский проезд легковой автомобиль сбил 12-летнего велосипедиста. Ребенку понадобилась медицинская помощь.

Машиной управлял 33-летний мужчина. Обстоятельства ДТП устанавливают.

Ранее, 6 июня, на улице Завертяева 43-летняя женщина сбила 11-летнего мальчика. Школьник пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись.

3 июня два аналогичных случая произошли на Иртышской набережной и на перекрестке бульвара Архитекторов и улицы Крупской.