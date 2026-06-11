В Омске с начала месяца четвёртый школьник на велосипеде попал под машину

Госавтоинспекция Омской области сообщает о втором случае за неделю, когда под колесами автомобиля оказался школьник. 10 июня около пяти часов вечера во дворе многоквартирного дома по ул. 3-й Амурский проезд легковой автомобиль сбил 12-летнего велосипедиста. Ребенку понадобилась медицинская помощь.
Машиной управлял 33-летний мужчина. Обстоятельства ДТП устанавливают.
Ранее, 6 июня, на улице Завертяева 43-летняя женщина сбила 11-летнего мальчика. Школьник пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись.
3 июня два аналогичных случая произошли на Иртышской набережной и на перекрестке бульвара Архитекторов и улицы Крупской.