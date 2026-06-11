В Красноярском крае через суд отменили дарение леса ради его рубки

В 2021 году в Ирбейском районе 40-летний мужчина присмотрел сельскохозяйственный участок площадью около 60 гектаров. На нем росли деревья, в том числе ценных пород. Если сменить владельца, то лес можно попробовать пустить на продажу. 10 июня в прокуратуре Красноярского края рассказали, как удалось пресечь незаконные планы.
В деле оказались две жительницы деревни Коростелево, у которых были доли в этой земле. Каждая получила по 25 тысяч рублей за то, что оформила доверенность на распоряжение своей долей. В мае 2022 года участок официально перешел к новому хозяину, однако по документам это было дарение.
Прокурорская проверка выяснила, что под видом дарения скрывалась обычная купля-продажа. Позже женщины в этом сами признались. Эта схема позволяла обойти закон: при продаже сельхозземель Красноярский край и местные власти имеют право купить их первыми, но никому не предлагали этого сделать. О «подарке» чиновники узнали уже после сделки.
Прокурор пошел в суд, чтобы договор признали недействительным, а заодно через суд потребовал запретить любые рубки на спорном участке. Суд согласился с доводами: дарение оказалось лишь прикрытием для купли-продажи, чтобы обойти преимущественное право выкупа. Сделку отменили, землю вернули прежним владельцам, лес на ней сохранили.