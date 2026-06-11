В Красноярском крае через суд отменили дарение леса ради его рубки

В деле оказались две жительницы деревни Коростелево, у которых были доли в этой земле. Каждая получила по 25 тысяч рублей за то, что оформила доверенность на распоряжение своей долей. В мае 2022 года участок официально перешел к новому хозяину, однако по документам это было дарение.