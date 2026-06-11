Мошенники создают поддельные группы домов для вербовки новосибирцев

Цель — вынудить человека авторизоваться и передать секретный код, чтобы украсть доступ к аккаунтам и деньги с карт. Специалисты советуют запретить в мессенджерах добавление в группы и звонки от незнакомцев, а при подозрительных сообщениях связываться с УК по официальному номеру или сантехником.