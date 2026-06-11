Мошенники создают поддельные группы домов для вербовки новосибирцев

Антитеррористическая комиссия Новосибирской области предупредила жителей о новой схеме мошенников: в мессенджерах создаются поддельные чаты, которые выдают себя за официальные группы жилых домов или каналы управляющих компаний.
Руководитель аппарата комиссии Александр Уланов призвал к бдительности — помимо кражи денег, аферисты могут вербовать граждан в противоправную деятельность, за что грозит уголовная ответственность.
В фальшивых чатах просят срочно заменить ключи от домофона, зарегистрироваться на собрании собственников или перейти по ссылке для подтверждения данных через «Госуслуги», называя реальные адреса и имена сотрудников ЖКХ.
Цель — вынудить человека авторизоваться и передать секретный код, чтобы украсть доступ к аккаунтам и деньги с карт. Специалисты советуют запретить в мессенджерах добавление в группы и звонки от незнакомцев, а при подозрительных сообщениях связываться с УК по официальному номеру или сантехником.