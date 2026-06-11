В Большом Лугу при пожаре в жилом доме погиб ребенок

В ночь на 11 июня в посёлке Большой Луг на улице Комсомольской загорелся жилой дом. Сообщение о пожаре поступило в 02:05. К моменту прибытия первого подразделения кровля горела по всей площади.
— В результате пожара погибли два человека, среди них один ребёнок. Ещё один человек пострадал, — сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.
Огонь локализовали в 02:15, полностью ликвидировали в 02:29. В тушении участвовали четыре человека и две единицы техники.
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