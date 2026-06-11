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Школьницу побили и ограбили по пути на экзамен во Владивостоке

Во Владивостоке на школьницу напал грабитель, когда она шла утром на экзамен, но девушка всё равно добралась до школы, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Управление Росгвардии по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

О происшествии в полицию обратилась мать девушки. Правоохранительные органы подключили к расследованию Росгвардию, передав силовикам приметы злоумышленника, описанные женщиной. Нападавший был знакомым школьницы, который подкараулил её на территории гаражного кооператива по улице Невельского, устроил скандал, несколько раз ударил девушку, отобрал у неё мобильный телефон и сбежал.

Росгвардейцы приступили к отработке района, где произошло ограбление. Вскоре злоумышленник был задержан. 23-летнего юношу доставили в отдел полиции, он дал признательные показания. Телефон обнаружили у него при досмотре. Свои действия молодой человек объяснил тем, что был недоволен поведением девушки.

Напоминаем, основной период ЕГЭ стартовал в этом году 1 июня, ОГЭ — 2 июня. Выпускники одиннадцатых классов сдавали 1 июня историю, химию и литературу; 4 июня — русский язык; 8 июня — базовую и профильную математику. Сегодня ребята сдают обществознание и физику, 15 июня им предстоят испытания по биологии, географии и письменная часть экзамена по иностранным языкам; 18 и 19 июня — информатика и устная часть иностранных языков.

Девятиклассники сдавали математику 2 июня, информатику и иностранные языки 6 июня, 5 июня был днём сдачи остальных предметов по выбору школьников. Также дисциплины по выбору в рамках ОГЭ дети будут сдавать 16 и 19 июня.