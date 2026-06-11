Школьницу побили и ограбили по пути на экзамен во Владивостоке

О происшествии в полицию обратилась мать девушки. Правоохранительные органы подключили к расследованию Росгвардию, передав силовикам приметы злоумышленника, описанные женщиной. Нападавший был знакомым школьницы, который подкараулил её на территории гаражного кооператива по улице Невельского, устроил скандал, несколько раз ударил девушку, отобрал у неё мобильный телефон и сбежал.
Росгвардейцы приступили к отработке района, где произошло ограбление. Вскоре злоумышленник был задержан. 23-летнего юношу доставили в отдел полиции, он дал признательные показания. Телефон обнаружили у него при досмотре. Свои действия молодой человек объяснил тем, что был недоволен поведением девушки.
Напоминаем, основной период ЕГЭ стартовал в этом году 1 июня, ОГЭ — 2 июня. Выпускники одиннадцатых классов сдавали 1 июня историю, химию и литературу; 4 июня — русский язык; 8 июня — базовую и профильную математику. Сегодня ребята сдают обществознание и физику, 15 июня им предстоят испытания по биологии, географии и письменная часть экзамена по иностранным языкам; 18 и 19 июня — информатика и устная часть иностранных языков.
Девятиклассники сдавали математику 2 июня, информатику и иностранные языки 6 июня, 5 июня был днём сдачи остальных предметов по выбору школьников. Также дисциплины по выбору в рамках ОГЭ дети будут сдавать 16 и 19 июня.