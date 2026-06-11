Школьницу побили и ограбили по пути на экзамен во Владивостоке

О происшествии в полицию обратилась мать девушки. Правоохранительные органы подключили к расследованию Росгвардию, передав силовикам приметы злоумышленника, описанные женщиной. Нападавший был знакомым школьницы, который подкараулил её на территории гаражного кооператива по улице Невельского, устроил скандал, несколько раз ударил девушку, отобрал у неё мобильный телефон и сбежал.